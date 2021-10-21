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Франция решила заморозить цену на газ на весь 2022 год

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что правительство страны решило заморозить тарифы на газ на весь 2022 год. Французское правительство планирует в последний раз поднять тариф в январе следующего года, но всего на 4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM TV.

"Мы заблокировали цены на газ и ограничили январское повышение (тарифов - ред.) до 4 процентов. Блокировка продлится весь 2022 год", - сказал премьер

Изначально планировалось, что заморозка тарифов на газ, о которой глава французского правительства объявил в конце сентября, будет действовать до апреля 2022 года. Тогда Кастекс считал, что цены на газ в Европе начнут снижаться именно в середине весны следующего года.

Напомним, 14 октября цена на газ на европейском рынке превысила 1200 долларов за тысячу кубометров.

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ФранцияЦена на газ