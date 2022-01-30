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Франції звинуватила "вагнерівців" у розграбуванні ресурсів Малі

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Париж, Неділя 30 січня 2022 06:38
Франції звинуватила "вагнерівців" у розграбуванні ресурсів Малі Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що найманці ПВК "Вагнера" - це російські солдати, озброєні Кремлем. Вони грабують ресурси Малі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Journal du Dimanche.

Він зазначив, що ПВК "Вагнера" використовує слабкість деяких держав для впровадження і для зміцнення російського впливу в Африці.

"Вони вже зараз використовують ресурси країни в обмін на захист хунти. Вони грабують Малі", - сказав глава МЗС Франції.

Нагадаємо, в середині листопада ЄС погодився розробити проєкт рамкової основи для можливих санкцій щодо ПВК "Вагнера", які можуть бути спрямовані в Сахельський регіон Західної Африки.

Перед цим стало відомо, що влада Малі веде переговори про розміщення в країні російської групи "Вагнер", що, на думку Франції, неприйнятно, оскільки у неї є власні війська в регіоні.

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ПВК Вагнера
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