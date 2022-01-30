Франції звинуватила "вагнерівців" у розграбуванні ресурсів Малі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що найманці ПВК "Вагнера" - це російські солдати, озброєні Кремлем. Вони грабують ресурси Малі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Journal du Dimanche .

Він зазначив, що ПВК "Вагнера" використовує слабкість деяких держав для впровадження і для зміцнення російського впливу в Африці.

"Вони вже зараз використовують ресурси країни в обмін на захист хунти. Вони грабують Малі", - сказав глава МЗС Франції.