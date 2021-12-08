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У Малі стався вибух: загинули сім миротворців ООН, ще троє серйозно поранені

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Малі, Середа 08 грудня 2021 23:39
У Малі стався вибух: загинули сім миротворців ООН, ще троє серйозно поранені Фото: у Малі стався вибух: загинули сім миротворців ООН, ще троє серйозно поранені (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В африканській країні Малі стався вибух. В результаті загинули сім миротворців ООН, а ще троє - отримали серйозні поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP.

Вибух стався в районі Бандіагара, коли колона миротворців прямувала в місто Севаре. Напад здійснили бойовики, що зв'язуються з Аль-Каїдою або угрупованням "Ісламська держава".

Малі в даний час є епіцентром бойових дій джихадистів. Військовий конфлікт триває з 2012 року і протягом трьох років поширився на сусідні країни Нігер і Буркіна-Фасо. В результаті бойових дій тисячі людей по всьому регіону стали жертвами, близько двох мільйонів втекли з країни.

Раніше ми писали, що у Малі в результаті вибуху загинув миротворець ООН. Четверо серйозно поранені.

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