Франція намагалася повернути неповнолітніх мігрантів в Італію, - Сальвіні

Фото: Маттео Сальвини (facebook com.pg.salviniofficial)

Міністр внутрішніх справ Італії не уточнив де саме стався інцидент, і хто з французької сторони намагався повернути мігрантів

Франція минулого тижня намагалася повернути неповнолітніх мігрантів через кордон в Італію. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Італії Сальвини, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його сторінку в Facebook.

"Франція намагалася повернути в Італію кількох неповнолітніх: це сталося 18 жовтня після 22:30, але ми завадили цьому", - написав Сальвини.

Він не уточнив де саме стався інцидент, і хто з французької сторони намагався повернути мігрантів.

"Я підтверджую постійну присутність патруля на кордоні, і я підтверджую своє запрошення французького міністра Кастаньє приїхати в Рим, важливо чітко прояснити ці епізоди", - додав він.

Зазначимо, глава італійського МВС Маттео Сальвіні раніше заявляв, що Італія може припинити приймати авіарейси з Європейського союзу з мігрантами на борту.

Нагадаємо, в Італії 2 жовтня поліція заарештувала мера італійського міста Ріаче Доменіко Лукано за сприяння нелегальній міграції у Європі. Лукано також звинувачують у порушеннях при розподілі контрактів на переробку сміття.