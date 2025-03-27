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Франция предлагает развернуть миротворческие войска в центре Украины, вдоль Днепра, - AP

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Франция предлагает развернуть миротворческие силы в центральной части Украины. Вероятно, речь идет о размещении войск вдоль реки Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

Как пишет издание, европейские военные планировщики рассматривают ряд сценариев по размещению миротворческого контингента в Украине.

Французский чиновник, знакомый с закрытыми дискуссиями, отметил, что возможным вариантом, на котором настаивает Франция, было бы развертывание членами "коалиции желающих" миротворческих сил в центральной части Украины, вдоль реки Днепр, подальше от линии фронта.

По словам чиновника, рассматриваются и другие возможные варианты размещения сил поддержки еще дальше от фронта, на крайнем западе Украины или в соседней стране.

 

 

Миротворческий контингент для Украины

Стоит отметить, что Великобритания и Франция возглавили инициативу по обеспечению мира в Украине в случае установления перемирия. Была создана "коалиция желающих", к которой присоединились более 20 стран. Цель коалиции - объединить страны, которые готовы предоставить войска для миротворческого контингента или другую помощь.

Сегодня, 27 марта, в Париже проходит очередной саммит "коалиции желающих" по поддержке Украины. На него пригласили представителей более 20 государств, включая страны ЕС, а также Британию, Канаду, Норвегию и Турцию. Приехал также президент Украины Владимир Зеленский. Предыдущие два саммита созывала Великобритания.

Ранее издание The Times сообщало, что Великобритания готова направить в Украину 10 тысяч военных.

Больше о "коалиции желающих" и сможет ли Европа поддержать Украину - в материале РБК-Украина.

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