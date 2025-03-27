Франція пропонує розгорнути миротворчі війська у центрі України, уздовж Дніпра, - AP

Миротворчий контингент для України

Варто зазначити, що Британія та Франція очолили ініціативу з забезпечення миру в Україні у разі встановлення перемир'я. Була створена "коаліція охочих", до якої приєдналися понад 20 країн. Мета коаліції - об'єднати країни, які готові надати війська для миротворчого контингенту або іншу допомогу.

Сьогодні, 27 березня, у Парижі проходить черговий саміт "коаліції охочих" щодо підтримки України. На нього запросили представників понад 20 держав, включно з країнами ЄС, а також Британії, Канади, Норвегії і Туреччини. Приїхав також президент України Володимир Зеленський. Попередні два саміти скликала Британія.

Раніше видання The Times повідомляло, що Велика Британія готова направити в Україну 10 тисяч військових.

Більше про "коаліцію охочих" та чи зможе Європа підтримати Україну - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.