Франція закликала РФ активізувати контакти з Донбасу

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп в ході робочого візиту свого російського колеги Дмитра Медведєва закликав Російську Федерацію активізувати контакти з Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Як повідомляється, Філіп закликав Дмитра Медведєва "захопити новий політичний контекст в Україні" після обрання нового президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори в нормандському форматі по врегулюванню ситуації на Донбасі заплановані на липень.

У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що зустріч радників в "нормандському форматі" відбудеться 12 липня.

Крім того, президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном повідомив, що зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" найближчим часом зустрінуться для підготовки зустрічі.

Зеленський заявив, що Російська Федерація повинна виконати рішення Міжнародного Трибуналу і звільнити 24 українських моряків, які були захоплені поблизу Керченської протоки восени минулого року.