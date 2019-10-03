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Франція вітає узгодження "формули Штайнмаєра"

Новини » Політика    03.10.2019 - 05:19
Франція вітає узгодження "формули Штайнмаєра"
Фото: МЗС Франції (twitter/AFP)

МЗС Франції розцінює досягнення угоди як прогрес в ситуації на Донбасі

Міністерство закордонних справ Франції вітає узгодження "формули Штайнмаєра" на переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це йдеться в заяві на сайті МЗС Франції.

На брифінгу 2 жовтня офіційний представник міністерства назвав це прогресом у реалізації Мінських угод, а атмосферу переговорів з участю Росії, України та ОБСЄ - конструктивною.

"Умови для вступу в силу майбутнього статусу Донецької та Луганської областей були уточнені, і виведення озброєних сил з трьох районів було узгоджено сторонами. Франція вітає ці досягнення, яким сприяли інтенсивні переговори, проведені в останні тижні в нормандському форматі між Францією, Німеччиною, Україною і Росією", - йдеться в заяві МЗС.

За словами представника, в даний час склалися умови для майбутнього проведення в Парижі зустрічі глав держав та урядів у нормандському форматі.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що саміт "нормандської четвірки" відбудеться в Парижі. За її словами, є передумови для проведення саміту. Однак поки немає передумов для скасування санкцій проти РФ.

Зазначимо, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайера". Документ раніше був узгоджений радниками голів "нормандської четвірки". За умовами "формули Штайнмаєра", вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть відбутися за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Російською Федерацією.

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