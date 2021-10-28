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Франція приєдналася до позиції Німеччини щодо застосування Bayraktar на Донбасі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Франція приєдналася до позиції Німеччини щодо застосування Збройними силами України на Донбасі безпілотників Bayraktar. Париж також висловив стурбованість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Франції.

"Ми стурбовані збільшеною інтенсивністю бойових дій на сході України, в тому числі застосуванням важкого озброєння, забороненого мінськими угодами, а також повідомленням штабу української армії про застосування ударного безпілотника Bayraktar", - йдеться в повідомленні.

У дипломатичному відомстві додали, що Париж і Берлін продовжать докладати зусиль в рамках нормандського формату з метою повного виконання мінських угод, які являють собою єдину узгоджену основу для врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ми закликаємо сторони стримуватися і знизити ескалацію конфлікту", - заявили в МЗС Франції.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на Донбасі українські військові вперше застосували безпілотник Bayraktar.

Нагадавши, Німеччина негативно висловилася щодо застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі.

Зазначимо, у зв'язку з такими заявами Берліна глава МЗС України Дмитро Кулеба запропонував владі Німеччини давати оцінку повному контексту ситуації.

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