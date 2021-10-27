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Берлін засудив застосування Bayraktar на Донбасі. Посол України нагадав про право захищатися

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Берлін, Середа 27 жовтня 2021 23:00
Берлін засудив застосування Bayraktar на Донбасі. Посол України нагадав про право захищатися Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Німеччини негативно висловився щодо застосування Збройними силами України безпілотників Bayraktar на Донбасі. Український посол у Берліні Андрій Мельник нагадав німецькій стороні про право захищатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Андрія Мельника виданню Bild.

Сьогодні у німецькому уряді висловили занепокоєння тим, що обидві сторони конфлікту на Донбасі застосовують безпілотники, які "заборонені мінськими угодами". Крім того, Берлін закликав сторони конфлікту до деескалації.

"Українська сторона категорично відкидає сьогоднішнє попередження Міністерства закордонних справ (Німеччини - ред.)", - сказав Мельник.

Дипломат нагадав німецькій стороні, що Україна має право захищатися, коли територію країни "день і ніч бомблять з російських важких озброєнь, і коли гинуть мирні жителі і солдати".

У зв'язку з цим посол закликав уряд Німеччини висловлювати заклопотаність ситуацією на тимчасово окупованих українських територіях і подвоїти свої зусилля в якості посередника, щоб скликати нормандський саміт у Берліні.

"Як було погоджено, і поставити Москву на місце", - додав дипломат.

Нагадаємо, 26 жовтня українська армія вперше застосувала безпілотник Bayraktar для знищення артилерійського знаряддя бойовиків на Донбасі.

Відзначити, у Росії застосування Bayraktar на Донбасі порахували таким, що не сприяє врегулюванню конфлікту.

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Германия Берлин Андрей Мельник
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