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Франция присоединилась к позиции Германии по применению Bayraktar на Донбассе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Франция присоединилась к позиции Германии по применению Вооруженными силами Украины на Донбассе беспилотников Bayraktar. Париж также выразил обеспокоенность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Франции.

"Мы обеспокоены возросшей интенсивностью боевых действий на востоке Украины, в том числе участившимся применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями, а также сообщением штаба украинской армии о применении ударного беспилотника Bayraktar", - говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве добавили, что Париж и Берлин продолжат прилагать усилия в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений, которые представляют собой единственную согласованную основу для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Мы призываем стороны сдерживаться и снизить эскалацию конфликта", - заявили в МИД Франции.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что на Донбассе украинские военные впервые применили беспилотник Bayraktar.

Напомним, Германия негативно высказалась в отношении применения ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе.

Отметим, в связи с такими заявлениями Берлина глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил властям Германии давать оценку полному контексту ситуации.

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