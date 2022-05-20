ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Франція прийняла перший евакуаційний рейс поранених українських військових та онкохворих дітей

Новость на русском →
Франція, П'ятниця 20 травня 2022 20:27
Франція прийняла перший евакуаційний рейс поранених українських військових та онкохворих дітей Фото: Франція (flickr.com.runemaker)
Автор: Євгеній Прокопенко

Франція оголосила про запуск першого рейсу медичної евакуації з Польщі для поранених українців та дітей, хворих на рак. Сьогодні літак евакуював сімох українців, поранених на війні, а також трьох онкохворих українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У заяві йдеться, що сьогодні літак евакуював сімох українців, поранених на війні, а також трьох українських дітей, хворих на рак, та їхніх опікунів.

Згідно з заявою, пацієнти лікуватимуться за рахунок Франції у різних лікарнях по всій країні.

"Франція, як і раніше, віддана підтримці України та населення, яке постраждало від наслідків російської агресії", - йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, Франція може стати черговою європейською країною, куди проникла віспа мавп. У столичному регіоні Іль-де-Франс зафіксований перший можливий випадок зараження цим захворюванням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція
NEWS
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків