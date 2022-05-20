Франция приняла первый эвакуационный рейс раненых украинских военных и онкобольных детей

Франция объявила о запуске первого рейса медицинской эвакуации из Польши для раненых украинцев и детей, больных раком. Сегодня самолет эвакуировал семерых украинцев, раненых на войне, а также трех онкобольных украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В заявлении говорится, что сегодня самолет эвакуировал семерых украинцев, раненых на войне, а также трех украинских детей, больных раком, и их опекунов.

Согласно заявлению, пациенты будут лечиться за счет Франции в различных больницах по всей стране.

"Франция по-прежнему предана поддержке Украины и населения, которое пострадало от последствий российской агрессии", - говорится в сообщении министерства.