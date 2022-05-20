ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Франция приняла первый эвакуационный рейс раненых украинских военных и онкобольных детей

Новина українською →
Франция, Пятница 20 мая 2022 20:27
Франция приняла первый эвакуационный рейс раненых украинских военных и онкобольных детей Фото: Франция (flickr.com.runemaker)
Автор: Евгений Прокопенко

Франция объявила о запуске первого рейса медицинской эвакуации из Польши для раненых украинцев и детей, больных раком. Сегодня самолет эвакуировал семерых украинцев, раненых на войне, а также трех онкобольных украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В заявлении говорится, что сегодня самолет эвакуировал семерых украинцев, раненых на войне, а также трех украинских детей, больных раком, и их опекунов.

Согласно заявлению, пациенты будут лечиться за счет Франции в различных больницах по всей стране.

"Франция по-прежнему предана поддержке Украины и населения, которое пострадало от последствий российской агрессии", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, Франция может стать очередной европейской страной, куда проникла оспа обезьян. В столичном регионе Иль-де-Франс зафиксирован первый возможный случай заражения этим заболеванием.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция
NEWS
Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов
Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков