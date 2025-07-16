Франция не присоединится к поставкам оружия США для Украины: Politico узнало в чем причина

Новый план, предложенный по инициативе Германии, предусматривает закупку европейскими странами американского оружия для ВСУ.

Как пишет издание, это дает президенту Дональду Трампу политическое прикрытие - и позволяет избежать прямой конфронтации с изоляционистским крылом MAGA-движения в США.

Официально новую инициативу приветствовал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он поблагодарил Трампа за "сильное лидерство", однако за кулисами дипломатии звучит другая правда: ключевые договоренности достигались в Берлине, а не в Вашингтоне.

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел ряд переговоров с союзниками, включая Рютте, и убедил Трампа разрешить закупку американского вооружения силами европейских стран.

По словам источников издания, эта схема позволяет Трампу выглядеть союзником, не меняя своей изоляционистской риторики. Тем временем Берлин, Лондон, страны Скандинавии и Нидерланды уже подтвердили готовность участвовать в схеме закупок.

Без Франции

По словам двух французских чиновников, Париж не присоединится к инициативе по покупке американского оружия по этой причине.

Франция продолжает настаивать на развитии собственной военной промышленности, что является давней идеей президента Эммануэля Макрона.

Одним из главных запросов Киева являются системы ПВО Patriot.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, уже достигнуты договоренности между США, Германией и Норвегией о новых поставках.