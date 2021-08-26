Франція припинить евакуацію людей з Афганістану 27 серпня
Фото: Франція припинить евакуацію громадян з Кабула 27 серпня (Getty Images)
Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що країна зупинить евакуацію громадян з Афганістану з 27 серпня. Політик не пояснив причин такого рішення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на радіостанцію RTL.
"Ми будемо продовжувати евакуацію до вечора завтрашнього дня (27 серпня, - ред.). Далі ми не зможемо проводити операції з евакуації з аеропорту Кабула", - заявив голова французького уряду.
Політик додав, що Франція вже евакуювала із захопленого "Талібаном" Афганістану близько 2,5 тисяч людей.
Нагадаємо, що уряди США, Великобританії та Австралії попросили своїх громадян не їхати в аеропорт Кабула через можливу терористичну загрозу.