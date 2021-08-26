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Франція припинить евакуацію людей з Афганістану 27 серпня

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Афганістан, Четвер 26 серпня 2021 10:29
Франція припинить евакуацію людей з Афганістану 27 серпня Фото: Франція припинить евакуацію громадян з Кабула 27 серпня (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що країна зупинить евакуацію громадян з Афганістану з 27 серпня. Політик не пояснив причин такого рішення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радіостанцію RTL.

"Ми будемо продовжувати евакуацію до вечора завтрашнього дня (27 серпня, - ред.). Далі ми не зможемо проводити операції з евакуації з аеропорту Кабула", - заявив голова французького уряду.

Політик додав, що Франція вже евакуювала із захопленого "Талібаном" Афганістану близько 2,5 тисяч людей.

Нагадаємо, що уряди США, Великобританії та Австралії попросили своїх громадян не їхати в аеропорт Кабула через можливу терористичну загрозу.

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