Франция прекратит эвакуацию людей из Афганистана 27 августа
Фото: Франция прекратит эвакуацию граждан из Кабула 27 августа (Getty Images)
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна остановит эвакуацию граждан из Афганистана с 27 августа. Политик не объяснил причин такого решения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на радиостанцию RTL.
"Мы будем продолжать эвакуацию до вечера завтрашнего дня (27 августа, - ред.). Дальше мы не сможем проводить операции по эвакуации из аэропорта Кабула", - заявил глава французкого правительства.
Политик добавил, что Франция уже эвакуировала из захваченого "Талибаном" Афганистана около 2,5 тысячи человек.
Напомним, что правительства США, Великобритании и Австралии попросили своих граждан не ехать в аэропорт Кабула из-за возможной террористической угрозы.