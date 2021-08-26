Франция прекратит эвакуацию людей из Афганистана 27 августа

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна остановит эвакуацию граждан из Афганистана с 27 августа. Политик не объяснил причин такого решения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на радиостанцию RTL .

"Мы будем продолжать эвакуацию до вечера завтрашнего дня (27 августа, - ред.). Дальше мы не сможем проводить операции по эвакуации из аэропорта Кабула", - заявил глава французкого правительства.

Политик добавил, что Франция уже эвакуировала из захваченого "Талибаном" Афганистана около 2,5 тысячи человек.