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"Чорні скриньки" вилучили з АН-26, - голова Харківської ОДА

Чугуїв, Субота 26 вересня 2020 19:16
"Чорні скриньки" вилучили з АН-26, - голова Харківської ОДА
Фото: Олексій Кучер (скрін відео)
Автор: Дмитро Левицький

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер заявив, що "чорні скриньки" вдалося вилучити з літака АН-26, що розбився в Чугуєві. Бортові самописці відправили на експертизу.

Про це повідомляє "Укрінформ".

За словами Кучера, він точно знає, що за 45 секунд до падіння пілоти між собою спілкувалися про можливості посадки.

"Наскільки мені відомо, бортові самописці вилучені, вони ще не досліджені", - розповів він.

Кучер також висловив сподівання, що "чорні скриньки" військового літака розшифрують найближчим часом.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня у Чугуєві при заході на посадку розбився військовий літак АН-26, на борту якого перебували курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені І. Кожедуба. В результаті аварії 26 людей загинуло, лише одному курсанту пощастило залишитися живим.

Раніше віце-прем'єр-міністр Олег Уруський, який очолює держкомісію з розслідування катастрофи, заявляв про неможливість вилучення бортових самописців з АН-26 поки не завершаться роботи з тілами загиблих.

Що відомо про причини катастрофи військового літака АН-26, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Новини України Надзвичайні події катастрофаЧугуевАН-26Черный ящикЛітак
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