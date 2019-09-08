ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Макрон і Путін обговорили підготовку до саміту в нормандському форматі

Новини » Політика    08.09.2019 - 20:29
Макрон і Путін обговорили підготовку до саміту в нормандському форматі
Фото: Еммануель Макрон і Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін відзначив доцільність ретельної підготовки порядку денного саміту

Президенти РФ і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон у телефонній розмові дали позитивну оцінку обміну утримуваними особами між РФ і Україною, а також Путін зазначив доцільність підготовки порядку денного саміту "нормандської четвірки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

"Володимир Путін і Емманюель Макрон дали позитивну оцінку звільнення та передачі 7 вересня удерживавшихся в Україні і в Росії осіб як важливої гуманітарної акції. Висловлено сподівання, що це сприятиме нормалізації російсько-українських відносин", - йдеться в повідомленні Кремля.

На сайті Кремля кажуть, що Путін і Макрон підтвердили налаштованість на продовження конструктивної спільної роботи в рамках "нормандського формату". Так, Путін відзначив доцільність ретельної підготовки порядку денного саміту "нормандської четвірки". Також була акцентована безальтернативність мінського комплексу заходів як основи врегулювання на Донбасі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що обмін політв'язнями між Україною і РФ став шансом знайти вихід із кризи, що склалася між країнами.

У Зеленського підтвердили розмову з Путіним Кремль: Путін і Зеленський домовилися про подальші контакти
Новини України Володимир ПутінЕммануель Макрон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся