Франция поставит Украине свои первые дроны-камикадзе: что известно

В ближайшие недели Франция поставит в Украину свои дроны-камикадзе. Это первая подобная разработка Парижа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Франции Себастьена Лекорню, BFMTV.

"Успешное испытание первого французского боеприпаса с дистанционным управлением, которое еще называют дроном-камикадзе. Отвоевание суверенитета над этим ключевым для наших войск сегментом менее чем за два года", - рассказал министр, показав кадры с новым дроном.

Succès des essais de la première munition télé opérée - aussi appelée drone kamikaze - française.



Reconquête de souveraineté sur ce segment clé pour nos armées, en moins de deux ans.



Livraisons à l'Ukraine et à nos forces dans les prochaines semaines. pic.twitter.com/QfewB0gIAm — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 16, 2024

Как отметил Лекорню, поставки в Украину и в Вооруженные силы Франции начнутся уже "в ближайшие недели".

Что этому предшествовало

В марте прошлого года Министерство вооруженных сил Франции объявило о заказе 2 тысяч дронов французской разработки, в том числе первые 100 - для Украины.

"Беспилотники-камикадзе абсолютно фундаментальны для проведения операций и смогут стать "дополнением к орудию Caesar с точки зрения артиллерии", - сказал тогда Лекорню.

Как пишет BFMTV, первые 100 беспилотников, предназначенных для Киева, должны были заказать у консорциума, объединяющего производителя беспилотников Delair и производителя Nexter, поставка которых изначально была запланирована на прошлое лето.