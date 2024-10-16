Франція поставить Україні свої перші дрони-камікадзе: що відомо

Найближчими тижнями Франція поставить в Україну свої дрони-камікадзе. Це перша подібна розробка Парижу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Франції Себастьєна Лікорню, BFMTV,

"Успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням, який ще називають дроном-камікадзе. Відвоювання суверенітету над цим ключовим для наших військ сегментом менш ніж за два роки", - розповів міністр, показавши кадри з новим дроном.

Succès des essais de la première munition télé opérée - aussi appelée drone kamikaze - française.



Reconquête de souveraineté sur ce segment clé pour nos armées, en moins de deux ans.



Livraisons à l'Ukraine et à nos forces dans les prochaines semaines. pic.twitter.com/QfewB0gIAm — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 16, 2024

Як зазначив Лекорню, поставки в Україну і в Збройні сили Франції почнуться вже "в найближчі тижні".

Що цьому передувало

У березні минулого року Міністерство збройних сил Франції оголосило про замовлення 2 тисяч дронів французької розробки, у тому числі перші 100 - для України.

"Безпілотники-камікадзе є абсолютно фундаментальними для проведення операцій і зможуть стати доповненням до гармати Caesar з точки зору артилерії", - казав тоді Лекорню.

Як пише BFMTV, ерші 100 безпілотників, призначених для Києва, мали замовити у консорціуму, що об’єднує виробника безпілотників Delair і виробника Nexter, поставка яких спочатку була запланована на минуле літо.