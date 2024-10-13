Украина может помочь Франции создать центр подготовки операторов дронов, - Умеров

Украина готова помочь Франции создать тренировочный центр для подготовки операторов БПЛА. Это будет шагом в обмене опытом в сфере дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Вернулся в Украину с конкретными результатами после встреч с коллегами - министрами обороны Франции, Великобритании, Италии и Германии. Работал в рамках работы делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским", - сообщил Умеров.

Он отметил, что во Франции лично ознакомился с подготовкой украинской бригады.

"Франция не только учит, но и укомплектует наши подразделения современным вооружением. Это пример, который должны последовать и другие партнеры. Во время встречи с президентом Макроном (французский лидер Эммануэль Макрон - ред.) предложил обмен опытом в сфере дронов. Украина готова помочь создать во Франции тренировочный центр для подготовки операторов БПЛА", - пояснил министр.

Министр также сообщил, что оружия для украинских защитников станет больше, ведь Британия поставит артиллерийские установки AS-90, дальнобойное оружие и роботизированные системы, которые усилят наши возможности на поле боя.