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Франция усиливает свою боевую группировку в Румынии после эскалации РФ

Фото: Франция усиливает свою боевую группировку в Румынии после эскалации от РФ (defense.gouv.fr)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция расширяет свою боевую группу в Румынии в межармейскую тактическую группу, в связи с чем направляет туда дополнительную бронетехнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства вооруженных сил Франции.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявил об усилении французского военного потенциала на восточном фланге Европы. Решение о подкреплении было принято президентом Франции Эммануэлем Макроном на совещании по обороне, которое было срочно созвано в понедельник после нового наступления России в Украине.

В качестве базовой страны для миссии НАТО "Орел" в Румынии Франция планирует развернуть усиленную роту боевых бронированных машин пехоты, а также эскадрилью танков Leclerc.

"Это развертывание является частью нашей миссии по обороне, сдерживанию и защите восточного фланга Европы. Это позволяет сопровождать Румынию, которая является дружественной страной, присутствующей в альянсе НАТО и с которой мы обязаны этой солидарностью", - заявил Лекорню.

Министр также заявил, что Франция намерена продолжать укреплять оборонную позицию в Литве. В конце концов французский отряд в Эстонии получит в ближайшие дни помощь от роты легкой пехоты.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отправке в Украину систем противовоздушной обороны.

Ранее Украина попросила у Франции и Италии системы ПВО SAMP-T.

Также Макрон заявил, что хочет разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным даже после массовых обстрелов Украины.

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