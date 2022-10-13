Франция усиливает свою боевую группировку в Румынии после эскалации РФ

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявил об усилении французского военного потенциала на восточном фланге Европы. Решение о подкреплении было принято президентом Франции Эммануэлем Макроном на совещании по обороне, которое было срочно созвано в понедельник после нового наступления России в Украине.

В качестве базовой страны для миссии НАТО "Орел" в Румынии Франция планирует развернуть усиленную роту боевых бронированных машин пехоты, а также эскадрилью танков Leclerc.

"Это развертывание является частью нашей миссии по обороне, сдерживанию и защите восточного фланга Европы. Это позволяет сопровождать Румынию, которая является дружественной страной, присутствующей в альянсе НАТО и с которой мы обязаны этой солидарностью", - заявил Лекорню.

Министр также заявил, что Франция намерена продолжать укреплять оборонную позицию в Литве. В конце концов французский отряд в Эстонии получит в ближайшие дни помощь от роты легкой пехоты.