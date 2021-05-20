У Франції з 31 травня почнуть вакцинувати від COVID всіх бажаючих

Уряд Франції прийняв рішення почати масову вакцинацію від коронавірусу всіх бажаючих у віці від 18 років. Початок кампанії заплановано на 31 травня.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс , передає BFM TV.

"Вакцинація буде відкрита для всіх французів старше 18 років з 31 травня", - заявив він.

При цьому прем'єр зазначив, що з 24 травня доступ до вакцин буде розширено для деяких пріоритетних професій без обмеження віку.

"Жодна доза не повинна бути втрачена", - підкреслив він.