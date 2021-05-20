У Франції з 31 травня почнуть вакцинувати від COVID всіх бажаючих
Уряд Франції прийняв рішення почати масову вакцинацію від коронавірусу всіх бажаючих у віці від 18 років. Початок кампанії заплановано на 31 травня.
Про це заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, передає BFM TV.
"Вакцинація буде відкрита для всіх французів старше 18 років з 31 травня", - заявив він.
При цьому прем'єр зазначив, що з 24 травня доступ до вакцин буде розширено для деяких пріоритетних професій без обмеження віку.
"Жодна доза не повинна бути втрачена", - підкреслив він.
Нагадаємо, влада Франції оголосила про плани почати вакцинувати від коронавірусу дітей і підлітків. Це може статися, але не відразу, заявила міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.
Відзначити, у Франції в рамках пом'якшення карантину 19 травня відкриють літні тераси барів і ресторанів, а також всі магазини. Комендантська година буде починатися пізніше - з 21: 00.
Додамо, що наприкінці квітня президент Франції Еммануель Макрон повідомив про " чотири етапи" скасування обмежень і пом'якшення локдауна. Згідно з ними, комендантська година має бути повністю скасована 30 Червня.