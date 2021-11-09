Франція підтримала введення санкцій проти Білорусі через наплив мігрантів

"Франція хоче скоординованого і єдиного способу захисту наших зовнішніх кордонів і готова розглянути можливість посилення заходів проти білоруського режиму, людей і організацій, залучених в цю торгівлю людьми", - заявив представник зовнішньополітичного відомства.

За його словами, питання санкцій проти Білорусі буде обговорюватися на наступному засіданні Ради Євросоюзу у закордонних справах 15 листопада.

У МЗС Франції також підтвердили солідарність з Польщею, Латвією і Литвою на тлі міграційних потоків, які Білоруський режим направляє до кордонів цих країн.

"Цей режим (У Білорусі - ред.) підтримує незаконне ввезення мігрантів, спрямований на дестабілізацію Європейського Союзу", - зазначив французький дипломат.