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Франція підтримала введення санкцій проти Білорусі через наплив мігрантів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Франція готова розглянути можливість розширення режиму санкцій проти влади Білорусі на тлі напливу мігрантів. Це питання розглядатиметься Радою ЄС із закордонних справ 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Франції.

"Франція хоче скоординованого і єдиного способу захисту наших зовнішніх кордонів і готова розглянути можливість посилення заходів проти білоруського режиму, людей і організацій, залучених в цю торгівлю людьми", - заявив представник зовнішньополітичного відомства.

За його словами, питання санкцій проти Білорусі буде обговорюватися на наступному засіданні Ради Євросоюзу у закордонних справах 15 листопада.

У МЗС Франції також підтвердили солідарність з Польщею, Латвією і Литвою на тлі міграційних потоків, які Білоруський режим направляє до кордонів цих країн.

"Цей режим (У Білорусі - ред.) підтримує незаконне ввезення мігрантів, спрямований на дестабілізацію Європейського Союзу", - зазначив французький дипломат.

Нагадаємо, раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн закликала країни ЄС затвердити розширений режим санкцій щодо влади Білорусі через міграційну кризу.

Про те, з чого почалася міграційна криза і яка ситуація складається на польсько-білоруському кордоні - у матеріалі РБК-Україна.

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