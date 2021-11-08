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Глава Єврокомісії закликала розширити режим санкцій проти Білорусі через ситуацію з нелегалами

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Понеділок 08 листопада 2021 21:13
Глава Єврокомісії закликала розширити режим санкцій проти Білорусі через ситуацію з нелегалами Фото: голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен закликала країни ЄС остаточно затвердити розширений режим санкцій щодо влади Білорусі. Вона заявила, що санкції повинні бути розширені через міграційну кризу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заява глави Єврокомісії.

"Білоруська влада повинна зрозуміти, що тиск на ЄС таким цинічним способом через інструменталізацію мігрантів не допоможе їм досягти успіху у своїх цілях... Я закликаю держави-члени остаточно затвердити розширений режим санкцій щодо білоруської влади, відповідальних за цю гібридну атаку", - заявила вона.

Глава Єврокомісії додала, що ЄС вивчить можливості застосування санкцій, у тому числі шляхом внесення в "чорний список", до авіакомпаній третіх країн, які активно займаються торгівлею людьми.

"Єврокомісія спільно з ООН і її спеціалізованими агентствами вивчить питання про те, як запобігти розростання гуманітарної кризи і забезпечити безпечне повернення мігрантів в країну походження за підтримки національної влади", - додала фон дер Ляйен.

Нагадаємо, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Євросоюз накласти санкції на аеропорти Білорусі через ситуацію з нелегальними мігрантами.

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