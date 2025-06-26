Франция перехватила дроны Ирана, нацеленные на Израиль, накануне перемирия, - Лекорню

Франция перехватила беспилотные летательные аппараты (БпЛА), которые были нацелены на Израиль, накануне перемирия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Франции Себастьяна Лекорню, которого цитирует Sky News.
По словам министра, Франция приняла участие в усилиях, направленных на остановку иранских беспилотников, нацеленных на Израиль, в преддверии перемирия на этой неделе.
"Я могу подтвердить, что французская армия перехватила менее 10 беспилотников за последние несколько дней во время различных военных операций, проводимых Ираном против Израиля, либо с помощью систем "земля-воздух", либо с помощью наших истребителей Rafale", - заявил глава ведомства.
Также он рассказал, что в течение 12-дневного конфликта Иран запустил против Израиля около:
13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по объектам, связанным с ядерной программой Тегерана и его ракетным потенциалом.
22 июня к конфликту присоединились Соединенные Штаты Америки (США), которые атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого Тегеран нанес удар по авиабазе Аль-Удейд в Катаре - крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке.
24 июня американский лидер Дональд Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня, но позже Израиль заявил о пуске ракет со стороны Ирана.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.