Франция перехватила дроны Ирана, нацеленные на Израиль, накануне перемирия, - Лекорню

По словам министра, Франция приняла участие в усилиях, направленных на остановку иранских беспилотников, нацеленных на Израиль, в преддверии перемирия на этой неделе.

"Я могу подтвердить, что французская армия перехватила менее 10 беспилотников за последние несколько дней во время различных военных операций, проводимых Ираном против Израиля, либо с помощью систем "земля-воздух", либо с помощью наших истребителей Rafale", - заявил глава ведомства.

Также он рассказал, что в течение 12-дневного конфликта Иран запустил против Израиля около: