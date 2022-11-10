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Франция передаст Украине шесть гаубиц Caesar в ближайшие недели

Фото: Франция передаст Украине шесть гаубиц Caesar в ближайшие недели (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Власти Франции собираются передать Украине еще шесть гаубиц Caesar.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекарню в эфире LCI.

Он отметил, что речь идет о вооружениях, которые президент Эммануэль Макрон обещал отправить Украине в рамках военной помощи.

"Мы доставим их в ближайшие недели. Пока что мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения - гаубицы TRF1", - пояснил Лекорню.

Как указал глава минобороны Франции, Париж выполнит свое обещание, которое заключалось в отправке Украине 24 гаубиц Caesar.

Он также подчеркнул, что военная поддержка Украине не делает Францию частью конфликта.

Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

Напомним, что Украина попросила у Франции и Италии системы ПВО SAMP-T.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил планы поставок Украине дополнительных гаубиц Caesar.

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