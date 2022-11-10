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Франція передасть Україні шість гаубиць Caesar у найближчі тижні

Фото: Франція передасть Україні шість гаубиць Caesar у найближчі тижні (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Влада Франції збирається передати Україні ще шість гаубиць Caesar.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Франції Себастьяна Лекарню в ефірі LCI .

Він зазначив, що йдеться про озброєння, які президент Еммануель Макрон обіцяв відправити Україні в рамках військової допомоги.

"Ми доставимо їх найближчими тижнями. Поки що ми поставили інші види артилерії попереднього покоління - гаубиці TRF1", - пояснив Лекорню.

Як зазначив глава міноборони Франції, Париж виконає свою обіцянку, яка полягала у відправленні Україні 24 гаубиць Caesar.

Він також наголосив, що військова підтримка України не робить Францію частиною конфлікту.

Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

Нагадаємо, що Україна попросила у Франції та Італії системи ППО SAMP-T.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон підтвердив плани постачання Україні додаткових гаубиць Caesar.

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