Франция передаст Украине боевые самолеты Mirage 2000, - Макрон

"Франция помогает украинцам сопротивляться, но мы не хотим эскалации", - сказал он.

Макрон добавил, что завтра во время его встречи с президентом Владимиром Зеленским он собирается начать новое сотрудничество.

Речь идет о предоставлении Украине самолетов Mirage 2000, а также обучение пилотов.

Что известно об этом самолете

Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Dassault Aviation. На вооружении с 1984 года.

Основной боевой самолет ВВС Франции в конце 20 - начале 21 века. Состоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.