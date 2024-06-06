Франція передасть Україні бойові літаки Mirage 2000, - Макрон

Україна отримає від Франції бойові літаки в рамках військової допомоги. Також буде передбачена програма підготовки пілотів.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
"Франція допомагає українцям чинити опір, але ми не хочемо ескалації", - сказав він.
Макрон додав, що завтра під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він збирається розпочати нову співпрацю.
Йдеться про надання Україні літаків Mirage 2000, а також навчання пілотів.
Про передачу літаків Mirage для України писали журналісти торік, проте представники Повітряних сил відкидали цю ідею і говорили, що сфокусовані на поставках F-16.
Більш докладно про Mirage 2000 можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.
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