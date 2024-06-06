Франція передасть Україні бойові літаки Mirage 2000, - Макрон

Mirage для України

Про передачу літаків Mirage для України писали журналісти торік, проте представники Повітряних сил відкидали цю ідею і говорили, що сфокусовані на поставках F-16.

Більш докладно про Mirage 2000 можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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