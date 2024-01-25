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Франция передала Украине еще две установки MLRS M270

Фото: Франция передала Украине еще две установки MLRS (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Франция передала Украине дополнительное количество реактивных систем залпового огня LRU.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Франции.

В рамках коалиции "артиллерия для Украины", Франция передала Украине две дополнительные реактивные системы залпового огня LRU, что увеличило общее количество французских систем до шести.

LRU или lance-roquettes unitaire - это французский вариант американской M270 MLRS. Они оснащены:

  • модернизированной системой управления огнем EFCS,
  • новой навигационной системой (с использованием GPS),
  • новой системой связи.

Помощь от Франции

Напомним, что в прошлом месяце Франция отправила в Украину большое количество материалов, охватывающих весь спектр высказанных украинцами потребностей. В том числе среди них:

  • шесть буксируемых 155-миллиметровых гаубиц TRF1
  • 18 самоходных артиллерийских установок Caesar,
  • две ракетные пусковые установки LRU,
  • две зенитные системы Crotale.

Кроме этого, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил планы поставки Украине дополнительных гаубиц Caesar.

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