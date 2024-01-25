UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Франція передала Україні ще дві установки MLRS M270

Фото: Франція передала Україні ще дві установки MLRS (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Франція передала Україні додаткову кількість реактивних систем залпового вогню LRU.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони Франції.

В рамках коаліції "артилерія для України", Франція передала Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU, що збільшило загальну кількість французьких систем до шести.

LRU або lance-roquettes unitaire - це французький варіант американської M270 MLRS. Вони оснащені:

  • модернізованою системою управління вогнем EFCS,
  • новою навігаційною системою (з використанням GPS),
  • новою системою зв’язку.

Допомога від Франції

Нагадаємо, що минулого місяця Франція відправила в Україну велику кількість матеріалів, що охоплюють весь спектр висловлених українцями потреб. Зокрема серед них:

  • шість 155-міліметрових гаубиць TRF1, що буксируються,
  • 18 самохідних артилерійських установок Caesar,
  • дві ракетні пускові установки LRU,
  • дві зенітні системи Crotale.

Крім цього президент Франції Еммануель Макрон підтвердив плани постачання Україні додаткових гаубиць Caesar.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Франціядопомога арміїВійна Росії проти України