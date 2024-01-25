Франція передала Україні ще дві установки MLRS M270

Франція передала Україні додаткову кількість реактивних систем залпового вогню LRU.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони Франції.
В рамках коаліції "артилерія для України", Франція передала Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU, що збільшило загальну кількість французьких систем до шести.
LRU або lance-roquettes unitaire - це французький варіант американської M270 MLRS. Вони оснащені:
Нагадаємо, що минулого місяця Франція відправила в Україну велику кількість матеріалів, що охоплюють весь спектр висловлених українцями потреб. Зокрема серед них:
Крім цього президент Франції Еммануель Макрон підтвердив плани постачання Україні додаткових гаубиць Caesar.
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