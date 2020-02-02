Франція відправить 600 військових в Африку

Міністр оборони Франції Флоранс Парлі оголосила про рішення відправити в африканський регіон Сахель військовий контингент в кількості 600 військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначила міністр, більша частина військовослужбовців відправиться до району між Малі, Буркіна-Фасо та Нігером, решта приєднається до об'єднаних сил "Схельської групи п'яти".

Зазначається, що завданням французького військового контингенту в Сахелі буде боротьба з ісламістськими бойовиками в регіоні. Зараз в Африці перебуває близько 4500 французьких військових.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Марк Еспер повідомляв, що США планують скоротити присутність американських військових в Африці або повністю їх вивести з регіону. До такого рішення в Пентагоні можуть дійти в рамках плану оборонного відомства по передислокації військ США у світі.

Також РБК-Україна писало, що в результаті нападу бойовиків угруповання “Аль-Шабаб” на військову базу в Кенії загинули троє американців. Серед загиблих один військовий та двоє цивільних контрактників.

Крім того, у листопаді минулого року в Малі сталося зіткнення двох французьких військових вертольотів. В результаті авіакатастрофи в регіоні Сахель загинули 13 військовослужбовців.