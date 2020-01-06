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Під час нападу на військову базу в Кенії загинули три американці

Новини » В світі     06.01.2020 - 02:23
Під час нападу на військову базу в Кенії загинули три американці
Ілюстративне фото (Global Look Press/ZUMA)

Серед загиблих один військовий та двоє цивільних контрактників

Троє американців загинули під час нападу бойовиків угруповання “Аль-Шабаб” на військову базу в Кенії, яку використовували американські та кенійські військові. Про це повідомляє американське військове командування, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Серед загиблих один військовий та двоє цивільних контрактників.

Ще двоє контрактників, які працювали на Міністерство оборони США, отримали поранення та наразі перебувають у стабільному стані.

У заяві “Аль-Шабаб” говориться, що угруповання частково взяло табір під контроль, і що атака призвела до жертв. Кенійські військові заявили, що вони відбили атаку, і що четверо бойовиків були вбиті.

Атака сталася через кілька днів після того, як бойовики “Аль-Шабаб” вбили трьох пасажирів автобуса в окрузі Ламу.

Угруповання “Аль-Шабаб” у минулому провела серію атак проти кенійських сил безпеки і мирних жителів на узбережжі і північному сході країни.

Нагадаємо, бойовики екстремістської організації "Аш-Шабаб" вранці 5 січня атакували військово-морську базу в Кенії, де базуються військовослужбовці Сполучених Штатів Америки. Напад бойовиків було відбито, в ході бою було вбито щонайменше 5 нападників.

раніше міністр оборони США Марк Еспер заявляв, що Вашингтон планує скоротити кількість американських військових на території Африки. У Пентагоні не виключають повне виведення американського військового контингенту. Особлива увага приділяється виходу сил США з баз в Нігері і Чаді.

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