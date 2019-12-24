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США планують скоротити кількість американських військ в Африці

Новини » Політика     24.12.2019 - 16:34
США планують скоротити кількість американських військ в Африці
Ілюстративне фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Наразі першим пріорітетом для США є стримування Росії і Китаю, а не боротьба з терористичними угрупованнями

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що планується скорочення кількості американських військ в Африці або повне їх виведення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За його словами, до такого рішення рішення в США можуть прийти в рамках плану оборонного відомства по передислокації своїх військ у світі.

Особлива увага приділяється виходу американських військовослужбовців з баз в Нігері і Чаді.

Такожу Вашингтоні обговорюється варіант припинення надання допомоги Франції щодо боротьби з бойовиками в Малі і Буркіна-Фасо.

Зазначимо, що Пентагон готовий піти на подібні кроки, бо наразі першим пріорітетом для США є стримування так званих великих держав - Росії і Китаю, а не боротьба з терористичними угрупованнями.

Очікується, що остаточна відповідь щодо цього питання буде в січні.

Передбачається, що ініціатива військового відомства США викличе критику з боку союзників, в тому числі Франції.

Нагадаємо, 21 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська залишають зону бойових дій на північному сході Сирії. При цьому він повідомив, що невелика кількість американських військовослужбовців залишиться в інших регіонах Сирії для забезпечення безпеки нафти.

Як повідомляло РБК-Україна, США планують залишити близько 500 американських військових у Сирії для охорони нафтових родовищ на північному сході регіону. Влада США не хоче дозволити бойовикам терористичної організації "Ісламська держава" повернути контроль над нафтою в Сирії.

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