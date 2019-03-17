Франція відправила Ефіопії дані другого самописця Boeing

Експерти завершили технічні роботи з даними мовного і параметричного самописців

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) передало Эфиопии данные параметрического самописца пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение 10 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter бюро.

Как отмечается, эксперты завершили технические работы по данным языкового (CVR) и параметрического (FDR) самописцев.

"BEA успешно загрузило данные FDR и передало их эфиопской следственной группе", - сказали в бюро. Данные речевого самописца отправили в Эфиопию накануне.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции эксперты Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) успешно извлекли данные из речевого самописца самолета Boeing 737 MAX 8, который разбился в Эфиопии.

РБК-Украина писало, что 10 марта, вскоре после взлета из аэропорта Аддис-Абебы разбился Boeing 737 MAX 8. Эта катастрофа стала второй для новой модели Boeing после аналогичной авиакатастрофы в Индонезии в октябре 2018 года. В результате аварии погибли 157 человек, среди погибших наибольшее число граждан Кении и Канады.

После авиакатастрофы полеты самолетов этой модели запретили во многих странах мира, в частности в странах ЕС, а также в США, Украине, России. Полеты могут возобновить только после завершения расследования причин аварии.