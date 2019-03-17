Аргентина закрила повітряний простір для Boeing 737 MAX

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Закриття повітряного простору викликане крахом даної моделі

Аргентина прийняла рішення тимчасово закрити повітряний простір для польотів на літаках Boeing 737 MAX після вжитих заходів іншими країнами з-за двох авіакатастроф за участю даної моделі літака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рішення викликане недавньою авіакатастрофою моделі цього літака в Ефіопії, в результаті якого загинули 157 осіб, а також авіакатастрофою авіарейсу компанії Lion Air шістьма місяцями раніше, коли літак також розбився незабаром після зльоту, що призвело до смерті 189 осіб.

Повідомляється, що постанову уряду буде опубліковано в понеділок, 18 березня. Національне управління цивільної авіації заявило, що рішення стосується всіх типів літаків Boeing 737 MAX 8 і 737 Max 9. Заборона буде діяти до завершення розслідування останньої аварії.

Нагадаємо, Boeing призупинив поставки літаків 737 MAX. У той же час виробництво даної моделі триває, експерти в галузі авіабудування відзначають, що у зв'язку із заборонами на польоти багато авіалінії можуть відмовитися від замовлених лайнерів.