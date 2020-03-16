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Євросоюз закрив кордони для "несуттєвих" поїздок

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 17:23
Євросоюз закрив кордони для "несуттєвих" поїздок
Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf.de)

Брюссель закриває зовнішні кордони на 30 днів

Європейський союз у зв'язку з пандемією коронавірусу закрив кордони для "несуттєвих" поїздок. Про це оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, звернення опубліковано в її Twitter.

За її словами, Європейська комісія вносить зміни в прикордонний режим спільноти. Зокрема, пріоритет на кордонах Євросоюзу буде даватися необхідному транспорту для підтримки забезпечення безперервності економіки. Крім того, вводиться тимчасове обмеження на "несуттєві" поїздки до ЄС терміном на 30 днів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив, що Європейський союз закриє майже всі зовнішні кордони в зв'язку з пандемією коронавірусу. За його словами, кордони з такими країнами, як Швейцарія, Ісландія, Норвегія і Великобританія, залишаться відкритими.

До цього Євросоюз обмежив експорт медичних захисних засобів. З сьогоднішнього дня для продажу медичних захисних засобів за межі ЄС необхідні спеціальні дозволи. Під обмеження потрапили маски, захисні окуляри, спецкостюми і інші засоби захисту.

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