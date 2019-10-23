Франція готова відкласти Brexit тільки на кілька днів

Франція погодилася відкласти Brexit тільки на кілька днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 20 minutes.

За словами міністра у європейських справах Франції Амелі де Моншален, Париж готовий до нової відстрочення Brexit, але тільки на короткий термін.

"Франція відкрита для відстрочення Brexit "на кілька днів... щоб дозволити британському парламенту завершити свої процедури", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що підтримує нову відстрочку угоди про вихід Великобританії з ЄС (Brexit) до 31 січня 2020 року. 23 жовтня під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Дональдом Туском Варадкар заявив, що вважає, що Великобританії слід надати відстрочку, про яку вона просила.

Як повідомляє РБК-Україна, 22 жовтня Борис Джонсон провалив друге голосування - британський парламент відмовився затвердити прискорений графік Brexit. Проти внесеного Кабінетом міністрів проекту проголосували 322 депутати, підтримали - 308.

Також у разі нової відстрочки Джонсон планує провести дострокові парламентські вибори у Великобританії. Повідомляється, що вибори можуть відбутися до 25 грудня.