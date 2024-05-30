Франция возглавила "коалицию решительных" по Украине, от нее ждут новых шагов, - Ермак

Франция одной из первых стран Европы и всего мира подписала с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. От Парижа вся Европа и мир ждут новых шагов в помощи Украине.

"Это соглашение отражает поддержку, которую французский народ оказывает украинскому делу через голоса своих представителей как в Ассамблее, так и в Сенате. Мы можем лишь приветствовать качество и демократический дух обмена мнениями, которыми были отмечены прения относительно этого соглашения. ответственного президента, осознавшего необходимость реагирования на угрозу, которую Россия представляет для будущего континента. Решив увеличить и ускорить помощь, Франция дала новый толчок международной военной поддержке Украины", – отметили спикеры.

Отмечается, что теперь это обязательство должно вдохновить остальных европейцев и подтолкнуть их к этой Франции, которая возглавляет "коалицию решительных". 26 февраля Эммануэль Макрон созвал в Париже международную конференцию по определению приоритетов материально-технической, военной и финансовой поддержки Украины.

"Но должны пойти дальше. Насущность ситуации требует прежде всего дополнительных инвестиций в безопасность по всей Европе. Мы осознаем, что для этого нужно с точки зрения политической воли и финансовых усилий; страны должны поощрять промышленность производить больше для своих собственных и поддержки украинской армии. И, поскольку Украина стремится к миру, а Россия понимает только позицию силы, НАТО должно прислать четкое приглашение Украине. Немедленное приглашение Украины является важным шагом к укреплению безопасности всей Европы и евроатлантического пространства в целом», - заявил Ермак.

По их словам, Франция во главе европейских союзников должна выступать за интеграцию Украины в систему евроатлантической безопасности. Президент Зеленский напомнил о характеристиках мира, укорененного в международном праве, и одновременно основанного на Уставе ООН. Его дорожная карта будет гарантировать безопасность Украины и мира, когда исчезнет угроза, которую представляет нынешний российский режим и его заявленные цели.

"Международный Саммит по миру для Украины, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, станет шагом для имплементации этих мирных инициатив. Мы приветствуем решение Президента Французской Республики принять участие в этом мероприятии. Ведь, как он отметил, Европа и мир будут под угрозой до этого , пока Украина будет бороться за свой суверенитет. Вот почему мы считаем, что голосование 9 июня во всем Европейском Союзе имеет решающее значение, как никогда в истории. Жизненно важно, чтобы Европа продемонстрировала свою решимость гарантировать победу Украины", – подчеркнули политики.