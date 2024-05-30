Франція очолила "коаліцію рішучих" по Україні, від неї чекають нових кроків, - Єрмак

Франція однією з перших країн Європи та цілого світу підписала з Україною угоду про співпрацю у сфері безпеки та оборони. Від Парижу вся Європа та світ наразі чекають нових кроків у допомозі Україні.

"Ця угода відображає підтримку, яку французький народ надає українській справі через голоси своїх представників як в Асамблеї, так і в Сенаті. Ми можемо лише вітати якість і демократичний дух обміну думками, якими були позначені дебати щодо цієї угоди. Вона також відображає відданість виваженого та відповідального президента, який усвідомив нагальність реагування на загрозу, яку Росія становить для майбутнього континенту. Вирішивши збільшити та прискорити допомогу, Франція дала новий поштовх міжнародній військовій підтримці України", - зазначили спікери.

Зазначається, що тепер це зобов’язання має надихнути решту європейців і підштовхнути їх приєднатися до цієї Франції, яка очолює "коаліцію рішучих". 26 лютого Еммануель Макрон скликав у Парижі міжнародну конференцію для визначення пріоритетів матеріально-технічної, військової та фінансової підтримки України.

"Але маємо піти далі. Нагальність ситуації вимагає насамперед додаткових інвестицій у безпеку по всій Європі. Ми усвідомлюємо, що для цього потрібно з точки зору політичної волі та фінансових зусиль; країни повинні заохочувати промисловість виробляти більше для своїх власних і підтримки української армії. І, оскільки Україна прагне миру, а Росія розуміє лише позицію сили, НАТО має надіслати чітке запрошення Україні. Негайне запрошення України є важливим кроком до зміцнення безпеки всієї Європи та євроатлантичного простору в цілому", - заявив Єрмак.

За їх словами, Франція на чолі європейських союзників повинна виступати за інтеграцію України в систему євроатлантичної безпеки. Президент Зеленський нагадав про характеристики миру, вкоріненого в міжнародному праві, і одночасно основаного на Статуті ООН. Його дорожня карта гарантуватиме безпеку України та світу, коли зникне загроза, яку являє собою нинішній російський режим та його заявлені цілі.

"Міжнародний Саміт щодо миру для України, який відбудеться 15-16 червня в Швейцарії, стане кроком для імплементації цих мирних ініціатив. Ми вітаємо рішення Президента Французької Республіки взяти участь у цьому заході. Адже, як він зазначив, Європа і світ будуть під загрозою доти, доки Україна боротиметься за свій суверенітет. Ось чому ми вважаємо, що голосування 9 червня в усьому Європейському Союзі має вирішальне значення, як ніколи в історії. Життєво важливо, щоб Європа продемонструвала свою рішучість гарантувати перемогу України", - підкреслили політики.