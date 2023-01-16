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Франция обсудила с Эстонией и Австрией усиление помощи Украине

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Понедельник 16 января 2023 22:42
Франция обсудила с Эстонией и Австрией усиление помощи Украине Фото: Глава МИД Франции Катрин Колонна (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 16 января, глава МИД Франции Катрин Колонна обсудила с эстонским и австрийским коллегами дальнейшее усиление помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Франции.

Колонна провела встречу с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом ситуацию в Украине.

"Министры обменялись мнениями относительно последнего развития событий в Украине и подчеркнули необходимость усиления европейской помощи этой стране во всех областях", - говорится в коммюнике МИД Франции.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу провел телефонный разговор с главой МИД Франции и отметил дальнейшие поставки военной помощи Украине.

"Я звонил Катрин Колонне, чтобы обсудить дополнительную помощь Украине, включая тяжелое вооружение", - говорится в сообщении.

Рейнсалу и Колонна обсудили снижение потолков цен на российскую нефть и ответственность РФ за войну в Украине.

Напомним, что Европейская комиссия поддерживает идею Эстонии начать изъятие российских финансовых активов.

В Минобороны Франции обозначили сроки передачи Украине легких колесных танков AMX-10RC. Там надеются поставить их через два месяца.

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