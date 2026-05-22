Франция, Германия и Британия объединяются для разработки гиперзвуковых ракет

Франция готова присоединиться к программе Британии и Германии по разработке дальнобойных ракет для усиления обороны Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.
Париж заявил о заинтересованности в участии в инициативе Берлина и Лондона по созданию системы высокоточных ударов большой дальности.
По данным пяти источников, обсуждения ведутся в рамках более широкого франко-германского диалога по вопросам обороны. Трехсторонние переговоры могут состояться уже в начале июня.
Проект, запущенный Великобританией и Германией в 2024 году в рамках соглашения Trinity House, предусматривает создание семейства наземных ракет с дальностью свыше 2000 километров, способных поражать цели в глубине территории России.
Интерес к ускорению разработки усилился на фоне изменений в политике США. После того как Дональд Трамп отменил план размещения батальона с ракетами Tomahawk в Германии, европейские страны активизировали собственные оборонные инициативы.
На данный момент Европа располагает в основном ракетами дальностью около 300 километров, которые запускаются с воздуха или моря, что ограничивает их применение в условиях потенциального конфликта высокой интенсивности.
Рост роли ракет наземного базирования объясняется тем, что Россия активно применяет подобные системы в Украине и размещает дальнобойное вооружение в Калининградской области.
В ЕС считают, что развитие аналогичных возможностей усилит сдерживание.
Программа ELSA предполагает разработку не только крылатых ракет-невидимок, но и гиперзвуковых систем, способных двигаться с высокой скоростью по непредсказуемой траектории. Первоначальный этап проекта сосредоточен именно на наземных платформах.
Французская сторона рассматривает участие в проекте как способ усилить собственную оборонную доктрину.
Президент Эммануэль Макрон ранее заявлял, что развитие дальнобойных обычных вооружений может стать важным дополнением к ядерному сдерживанию Франции.
По оценкам французских чиновников, участие в программе позволит сократить разрыв между ядерными и обычными средствами сдерживания и ускорить разработку новых систем.
В обсуждениях задействованы крупнейшие оборонные компании Европы, включая MBDA и стартап Hypersonica.
Также рассматривается участие ArianeGroup, которая может предоставить технологии ракетных ускорителей.
Ожидается, что новые ракеты могут быть введены в эксплуатацию в начале 2030-х годов и станут одними из самых технологически сложных систем вооружений в Европе.
Несмотря на поддержку со стороны Берлина, в Лондоне сохраняются опасения относительно расширения проекта.
Некоторые чиновники считают, что участие нового партнера может усложнить реализацию программы из-за разницы в подходах и интересах оборонной промышленности.
При этом в Европе уже есть успешный опыт совместных разработок, включая ракетную систему Storm Shadow/SCALP, созданную Францией и Великобританией.
