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Франція направить фрегат до Чорного моря

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Понеділок 31 січня 2022 20:06
Франція направить фрегат до Чорного моря Фото: Франція направить фрегат до Чорного моря (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Франція планує направити фрегат до Чорного моря на тлі напруженості з військовими Росії, які розташовані біля кордонів України. Корабель пробуде там протягом трьох тижнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на EFE.

Фрегат входить до складу морської групи авіаносця "Шарль де Голль". Починаючи з лютого до квітня вона виконуватиме місії у Середземномор'ї.

"Шарль де Голль" вийде з порту 1 лютого й направиться до Середземного моря. На борту авіаносця перебувають 1200 моряків, 22 винищувачі Rafale, 2 літаки-розвідники й 3 вертольоти. Також корабель супроводжуватимуть фрегати, корабель постачання й підводний човен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 31 січня завершились військові навчання Російської Федерації у Чорному морі.

Також за словами прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, агресор продовжує нарощувати військові сили на кордоні з Україною.

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Франція Чорне море
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