Франция настаивает на конкретном плане вступления Украины в НАТО

Франция настаивает на конкретном пути вступления Украины в военный альянс НАТО. Это может произойти, когда риски безопасности снизятся.

Об этом заявила министр иностранных дел Катрин Колонна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Желание Франции "состоит в том, чтобы мы четко разработали путь с этапами и последовательностями, чтобы Украина могла, когда придет время, присоединиться к нам в хороших условиях безопасности", - сообщила Колонна в кулуарах встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Осло.

"Будут ли даты или календарь, я не уверена, потому что есть еще много моментов для обсуждения", - сказала она.

Хотя вступление Украины в НАТО - это вопрос "не сегодняшнего дня", сказала Колонна, "нам нужно сделать больше, чем в 2008 году", имея в виду соглашение, достигнутое в Бухаресте, о том, что Украина в конечном итоге присоединится к Альянсу.

Позиция Германии

Между тем, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила Осло, что Германия пока не готова к приему Украины в НАТО.

"Политика открытых дверей НАТО остается в силе, но в то же время ясно, что мы не можем говорить о приеме новых членов в разгар войны", - заявила Бербок

Позиция Украины

Президент Владимир Зеленский сегодня заявил в Кишиневе, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда НАТО будет готов принять Украину.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает от саммита в Вильнюсе "графика вступления", то есть четкого алгоритма движения для вступления в Альянс.