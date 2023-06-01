Франція наполягає на конкретному плані вступу України до НАТО
Франція наполягає на конкретному шляху до вступу України до військового альянсу НАТО. Це може статися, коли ризики безпеки зменшаться.
Про це заявила міністр закордонних справ Катрін Колонна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Бажання Франції "полягає в тому, щоб ми чітко розробили шлях з етапами та послідовностями, щоб Україна могла, коли настане час, приєднатися до нас у добрих умовах безпеки", - повідомила Колона в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Осло.
"Чи будуть дати чи календар, я не впевнена, бо є ще багато моментів для обговорення", - сказала вона.
Хоча вступ України до НАТО - це питання "не на сьогодні", сказала Колонна, "нам потрібно зробити більше, ніж у 2008 році", маючи на увазі угоду, досягнуту в Бухаресті, про те, що Україна зрештою приєднається до Альянсу.
Позиція Німеччини
Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в Осло, що Німеччина поки не готова до прийому України до НАТО.
"Політика відчинених дверей НАТО залишається чинною, але водночас ясно, що ми не можемо говорити про прийом нових членів у розпал війни", - заявила Бербок.
Позиція України
Президент Володимир Зеленський сьогодні заявив у Кишиневі, що Україна готова вступити до НАТО, але чекає, коли НАТО буде готовий прийняти Україну.
Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна очікує від саміту у Вільнюсі "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Альянсу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.