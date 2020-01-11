Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макрона. В ході розмови Макрон повідомив, що Франція почала процедуру міжнародного розслідування катастрофи МАУ, передає прес-служба Зеленського.

Зеленський подякував Макрону за співчуття у зв'язку з катастрофою літака в Ірані.

"Підтримка вашої держави дуже важлива для нас в цей трагічний час. Вдячний за готовність Франції допомогти нам у проведенні розслідування", - зазначив президент України.

Сторони відзначили, що таке швидке встановлення істини стало результатом чіткої роботи української експертної групи в Ірані і консолідованої підтримки з боку міжнародних партнерів.

Глави держав домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки чорних ящиків збитого літака. Крім того, Макрон пообіцяв сприяти всебічному розслідуванню катастрофи та притягнення до відповідальності винних у цьому злочині.

Макрон повідомив, що Франція вже почала формальну процедуру відповідного міжнародного розслідування в ІКАО (Міжнародної організації цивільної авіації).

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що консолідація зусиль світової спільноти допомогла встановити правду про катастрофу українського літака поблизу Тегерану.

Відзначимо, сьогодні генштаб збройних сил Ірану заявив, що український пасажирський літак Boeing в Тегерані був випадково збитий в результаті "людської помилки".