Франция приближается к отставке правительства меньшинства

Правительство сформировано правоцентристами и консерваторами, но зависит от поддержки одной из крупных парламентских фракций: социалистов или ультраправого "Национального объединения".

После переговоров с Барнье лидер социалистов в Сенате Патрик Каннер заявил, что не получил достаточных гарантий для поддержки правительства. Он также критиковал политику президента Эмманюэля Макрона, которая, по его словам, привела к "беспрецедентному дефициту".

Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен ранее поддерживала правительство в некоторых вопросах, но выразила готовность голосовать за вотум недоверия, если бюджет не будет изменен.

Премьер пытался принять бюджет с помощью специальной процедуры, предусмотренной Конституцией Франции (статья 49.3), позволяющей обходить парламент. Но это автоматически запустило голосование за вотум недоверия.

В случае успешного голосования за вотум недоверия правительство Барнье будет вынуждено уйти в отставку, что приведет к необходимости формирования нового кабинета или даже досрочных выборов.

Кризис может усложнить процесс принятия важных законов, в частности бюджета на 2025 год, что придаст экономическим вызовам в стране.

Социалисты и ультраправые могут использовать ситуацию для усиления своего политического влияния, подталкивая к изменениям во власти.