Франция приближается к отставке правительства меньшинства

Франция находится на грани политического кризиса, поскольку правительство меньшинства под руководством премьер-министра Мишеля Барнье рискует утратить доверие парламента. Голосование за вотум недоверия может привести к отставке правительства, усложнив политическую ситуацию в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Правительство сформировано правоцентристами и консерваторами, но зависит от поддержки одной из крупных парламентских фракций: социалистов или ультраправого "Национального объединения".
После переговоров с Барнье лидер социалистов в Сенате Патрик Каннер заявил, что не получил достаточных гарантий для поддержки правительства. Он также критиковал политику президента Эмманюэля Макрона, которая, по его словам, привела к "беспрецедентному дефициту".
Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен ранее поддерживала правительство в некоторых вопросах, но выразила готовность голосовать за вотум недоверия, если бюджет не будет изменен.
Премьер пытался принять бюджет с помощью специальной процедуры, предусмотренной Конституцией Франции (статья 49.3), позволяющей обходить парламент. Но это автоматически запустило голосование за вотум недоверия.
В случае успешного голосования за вотум недоверия правительство Барнье будет вынуждено уйти в отставку, что приведет к необходимости формирования нового кабинета или даже досрочных выборов.
Кризис может усложнить процесс принятия важных законов, в частности бюджета на 2025 год, что придаст экономическим вызовам в стране.
Социалисты и ультраправые могут использовать ситуацию для усиления своего политического влияния, подталкивая к изменениям во власти.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон стал инициатором отправки военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих.
Отметим также, что в текущем месяце Франция завершила подготовку украинской бригады "Анна Киевская".
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