Франція наближається до відставки уряду меншості

Уряд сформований правоцентристами та консерваторами, але залежить від підтримки однієї з великих парламентських фракцій: соціалістів або ультраправого "Національного об’єднання".

Після переговорів із Барньє лідер соціалістів у Сенаті Патрік Каннер заявив, що не отримав достатніх гарантій для підтримки уряду. Він також критикував політику президента Емманюеля Макрона, яка, за його словами, призвела до "безпрецедентного дефіциту".

Лідерка "Національного об’єднання" Марін Ле Пен, раніше підтримувала уряд у деяких питаннях, але висловила готовність голосувати за вотум недовіри, якщо бюджет не буде змінений.

Прем'єр намагався ухвалити бюджет за допомогою спеціальної процедури, передбаченої Конституцією Франції (стаття 49.3), яка дозволяє обходити парламент. Але це автоматично запустило голосування за вотум недовіри.

У разі успішного голосування за вотум недовіри уряд Барньє буде змушений піти у відставку, що призведе до необхідності формування нового кабінету або навіть до дострокових виборів.

Криза може ускладнити процес ухвалення важливих законів, зокрема бюджету на 2025 рік, що додасть економічних викликів у країні.

Соціалісти та ультраправі можуть скористатися ситуацією для посилення свого політичного впливу, підштовхуючи до змін у владі.