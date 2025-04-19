Франция и Британия стягивают войска в Эстонию: названа причина

Как пишет издание, в качестве вспомогательных поздразделений участвуют также военная полиция, логистический батальон, военно-морские и военно-воздушные силы Эстонии, а также Северный округ территориальной обороны Кайтселийта.

"Процесс прибытия и приема союзников - идеальная возможность для тренировки работы логистических цепочек, начиная с прибытия в порт или аэропорт и заканчивая доставкой снаряжения до конечного пункта, - сказал командир службы транспортного обеспечения майор Томас Пярнпуу.

По его словам, цель эстонских военных, "это плавный и безопасный прием союзников на земле, в море и воздухе".

Развертывание войск Британии и Франции в Эстонии

В ходе операции по развертыванию, которая проходит с 14 по 30 апреля, вооруженные силы Великобритании и Франции перебрасывают в Эстонию большое количество личного состава и боевой техники.

В рамках этой операции будет отработана способность к быстрому развертыванию союзников для создания эффективной обороны Эстонии. В связи с прибытием союзников на дорогах Эстонии можно встретить много военной техники.

Участие британских военных в учениях в Эстонии

Для участия в учениях "Еж" в Эстонию будут переброшены около 1500 военнослужащих 4-й бригады Британской армии. В состав бригады входят два пехотных батальона, которые используют бронемашины Foxhound и Mastiff, а также эскадрон легкой кавалерии, оснащенный разведывательными машинами Jackal. В

качестве вспомогательных подразделений - снайперы, артиллерийские, противотанковые и пулеметные подразделения, а также инженерные и логистические части, обеспечивающие боеспособность бригады.

Французские военные подразделения в Эстонии

К французским подразделениям, которые уже находятся в Эстонии, во время операции присоединятся в основном подразделения морской пехоты Франции. Они также примут участие в учениях "Еж".